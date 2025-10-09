Анонсирован фильм "Minecraft в кино 2" - премьера в 2027 году

Создатели картины опубликовали первый постер
Официальный канал по Minecraft опубликовал первый постер фильма «Minecraft в кино 2». Стала известна и дата премьеры картины — 23 июля 2027 года.
Постер «Minecraft в кино 2»:
Авторы фильма не рассказывали никаких подробностей про сиквел. Возможно, что продолжение покажет новые приключения главных героев первой части.
«Minecraft в кино» стал коммерческим успехом. При бюджете в $150 млн картина собрала почти $1 млрд. Критики разгромили фильм, а зрители, наоборот, очень похвалили.
Блин я первую часть через 20 минут выключил.Это для совсем малолеток снимают,чтоб родаков в кинотеатры тащили?
И ты правильно сделал :) чем дальше, тем хуже, обзоры смотрел
как же я долго этого ждал, ведь после премьеры первой части прошло более 20ти лет, наконец
Лучше не надо продолжения
2027:
Ледниковый период: точка кипения - 5 февраля
Соник в кино 4 - 19 марта
Годзилла и Конг: Сверхновая - 26 марта
Страсти Христовы: Воскресение 1 часть - 26 марта
Страсти Христовы: Воскресение 2 часть - 6 мая
Легенда о Зельде - 7 мая
Звездные войны: Истребитель - 28 мая
Как приручить дракона 2 - 11 июня
Гатто - 18 июня
Человек-Паук: За Пределами Вселенных - 20 июня
Шрек 5 - 30 июня
Человек завтрашнего дня - 9 июля
Симпсоны в кино 2 - 23 июля
Майнкрафт 2 - 23 июля
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2 - 17 сентября
Бэтмен 2 - 1 октября
Холодное Сердце 3 - 24 ноября
Властелин колец: Охота на Голлума - 17 декабря
Мстители: Секретные войны - 17 декабря
Для соевой СЖВ сойдёт
первая не такая плохая как я думал,выйдет посмотрим
Неплохо, 1 часть юморная была