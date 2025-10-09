ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 10 810 оценок

Анонсирован фильм "Minecraft в кино 2" - премьера в 2027 году

Simple Jack Simple Jack

Создатели картины опубликовали первый постер

Официальный канал по Minecraft опубликовал первый постер фильма «Minecraft в кино 2». Стала известна и дата премьеры картины — 23 июля 2027 года.

Постер «Minecraft в кино 2»:

Авторы фильма не рассказывали никаких подробностей про сиквел. Возможно, что продолжение покажет новые приключения главных героев первой части.

«Minecraft в кино» стал коммерческим успехом. При бюджете в $150 млн картина собрала почти $1 млрд. Критики разгромили фильм, а зрители, наоборот, очень похвалили.

Источник  
26
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
AdriftDylan

Блин я первую часть через 20 минут выключил.Это для совсем малолеток снимают,чтоб родаков в кинотеатры тащили?

14
ka27

И ты правильно сделал :) чем дальше, тем хуже, обзоры смотрел

4
Fedaykin
13
Haliburton
Властелин Сосцов

как же я долго этого ждал, ведь после премьеры первой части прошло более 20ти лет, наконец

6
AndralStormborn

Лучше не надо продолжения

6
mikcz

2027:

Ледниковый период: точка кипения - 5 февраля

Соник в кино 4 - 19 марта

Годзилла и Конг: Сверхновая - 26 марта

Страсти Христовы: Воскресение 1 часть - 26 марта

Страсти Христовы: Воскресение 2 часть - 6 мая

Легенда о Зельде - 7 мая

Звездные войны: Истребитель - 28 мая

Как приручить дракона 2 - 11 июня

Гатто - 18 июня

Человек-Паук: За Пределами Вселенных - 20 июня

Шрек 5 - 30 июня

Человек завтрашнего дня - 9 июля

Симпсоны в кино 2 - 23 июля

Майнкрафт 2 - 23 июля

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2 - 17 сентября

Бэтмен 2 - 1 октября

Холодное Сердце 3 - 24 ноября

Властелин колец: Охота на Голлума - 17 декабря

Мстители: Секретные войны - 17 декабря

5
Haliburton

Для соевой СЖВ сойдёт

5
WerGC

первая не такая плохая как я думал,выйдет посмотрим

2
Haliburton
Nodas

Неплохо, 1 часть юморная была

1