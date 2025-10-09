Анонсирован фильм "Minecraft в кино 2" - премьера в 2027 году

Создатели картины опубликовали первый постер

Официальный канал по Minecraft опубликовал первый постер фильма «Minecraft в кино 2». Стала известна и дата премьеры картины — 23 июля 2027 года.

Постер «Minecraft в кино 2»:

Авторы фильма не рассказывали никаких подробностей про сиквел. Возможно, что продолжение покажет новые приключения главных героев первой части.

«Minecraft в кино» стал коммерческим успехом. При бюджете в $150 млн картина собрала почти $1 млрд. Критики разгромили фильм, а зрители, наоборот, очень похвалили.