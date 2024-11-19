Авторы экранизации Minecraft показали ролик со съёмок фильма

Весной следующего года ожидается выход долгожданной киноадаптации популярной песочницы Minecraft от студии Mojang. Однако дебютный трейлер фильма не вызвал особого восторга у поклонников игры. Напротив, картина собрала вокруг себя множество оправданной критики. Несмотря на это, создатели экранизации надеются завоевать симпатию зрителей и опубликовали закулисный ролик, рассказывающий о процессе создания фильма.

В фичуретке представлены ключевые актёры, среди которых Джек Блэк, Джейсон Момоа и многие другие. Молодые исполнители ролей отметили, что хорошо знакомы с миром игры и её возможностями, что сделало участие в проекте особенно интересным. Сюжет киноленты охватывает как реальный мир, так и вселенную Minecraft, предлагая зрителям новых персонажей и оригинальные интерпретации героев игры.

Одной из главных особенностей ролика стала демонстрация съёмочной площадки. Создатели фильма воссоздали множество декораций, включая предметы и знаковые постройки, выполненные в узнаваемом стиле Minecraft.

Премьера фильма Minecraft назначена на 4 апреля 2025 года.