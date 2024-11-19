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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 6 659 оценок

Авторы экранизации Minecraft показали ролик со съёмок фильма

Gutsz
Новости

Весной следующего года ожидается выход долгожданной киноадаптации популярной песочницы Minecraft от студии Mojang. Однако дебютный трейлер фильма не вызвал особого восторга у поклонников игры. Напротив, картина собрала вокруг себя множество оправданной критики. Несмотря на это, создатели экранизации надеются завоевать симпатию зрителей и опубликовали закулисный ролик, рассказывающий о процессе создания фильма.

В фичуретке представлены ключевые актёры, среди которых Джек Блэк, Джейсон Момоа и многие другие. Молодые исполнители ролей отметили, что хорошо знакомы с миром игры и её возможностями, что сделало участие в проекте особенно интересным. Сюжет киноленты охватывает как реальный мир, так и вселенную Minecraft, предлагая зрителям новых персонажей и оригинальные интерпретации героев игры.

Одной из главных особенностей ролика стала демонстрация съёмочной площадки. Создатели фильма воссоздали множество декораций, включая предметы и знаковые постройки, выполненные в узнаваемом стиле Minecraft.

Премьера фильма Minecraft назначена на 4 апреля 2025 года.

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