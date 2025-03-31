Для Minecraft выпустили DLC с персонажами Джека Блэка и Джейсона Момоа

29 марта разработчики Minecraft выпустили новое DLC под названием A Minecraft Movie, которое связано с предстоящим фильмом по игре. Дополнение доступно только для Bedrock-версии Minecraft и включает персонажей Джека Блэка и Джейсона Момоа.

DLC представлены мини-игры, такие как гонки на элитрах, выживание в Верхнем мире и исследования особняка. Это дополнение позволяет игрокам взаимодействовать как в реальной, так и в виртуальной вселенной Minecraft.

Персонажи из фильма «Minecraft в кино»

Премьера фильма, основанного на игре, состоится 4 апреля. Режиссёром картины был назначен Джаред Хесс.