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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 8 673 оценки

Для Minecraft выпустили DLC с персонажами Джека Блэка и Джейсона Момоа

Simple Jack Simple Jack

29 марта разработчики Minecraft выпустили новое DLC под названием A Minecraft Movie, которое связано с предстоящим фильмом по игре. Дополнение доступно только для Bedrock-версии Minecraft и включает персонажей Джека Блэка и Джейсона Момоа.

DLC представлены мини-игры, такие как гонки на элитрах, выживание в Верхнем мире и исследования особняка. Это дополнение позволяет игрокам взаимодействовать как в реальной, так и в виртуальной вселенной Minecraft.

Персонажи из фильма «Minecraft в кино»
Персонажи из фильма «Minecraft в кино»

Премьера фильма, основанного на игре, состоится 4 апреля. Режиссёром картины был назначен Джаред Хесс.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
-zotik-

Ну хоть и кал. Но скин джека выглчдит неплохо

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