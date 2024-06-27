Игрок построил в Minecraft точную копию города из аниме "Атака Титанов"

Трансляция одного из самых популярных аниме-сериалов «Атака Титанов» завершилась в ноябре прошлого года. Финал вызвал бурное обсуждение в социальных сетях среди фанатов, но большинство всё же остались довольны им. Спустя почти год после этого один из фанатов решил отдать дань уважения любимому сериалу, детально воссоздав город из аниме в Minecraft. Игрок потратил сотни часов на постройку карты в виде города Шиганшина, с которого началось само аниме.
Удивительной работой в Minecraft отметился геймер под ником stan616. Он практически завершил работу над городом и в специальном ролике показал проработанную архитектуру города вместе с узнаваемыми зданиями и даже интерьерами домов. На это у автора ушло около двух месяцев. В общей сложности было построено 85 домов, а также общий рельеф города и стены вокруг него.
Чтобы не забыть о важных деталях города, игрок использовал отдельный 3D-макет Шиганшины, поскольку изображений в оригинальном аниме для такого проекта не хватало. В целом работа над городом в Minecraft практически завершена. Автор ещё хочет добавить деревья и больше растительности по всему городу, а также исправить рельеф. После этого предстоит убедиться в качественной реализации интерьеров, и затем карту обещают выпустить в свободный доступ.
да там постоянно кто-то что-то строит...
Мне кажется не очень точная. 348 здание слева немного отличается.
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