Minecraft переходит на новую систему нумерации версий по годам

Студия Mojang официально объявила о кардинальном изменении подхода к нумерации обновлений своей песочницы. Начиная с 2026 года, разработчики откажутся от привычной системы, которая использовалась с момента выхода версии 1.0 и дошла до 1.21. Вместо последовательного увеличения цифр после точки, будущие патчи будут получать номера, основанные на текущем календарном годе.

Представители студии объяснили, что это решение продиктовано переходом на новую стратегию выпуска контента под названием game drops. Поскольку теперь обновления выходят чаще и имеют меньший масштаб, старая система начала вносить путаницу. Например, несколько разных контентных добавок могли выходить под одним общим номером 1.21, различаясь лишь второстепенными цифрами. Новый формат призван упростить понимание актуальности версии для игроков и создателей модов.

Согласно новой схеме, обновления 2026 года будут начинаться с цифры 26. Полный номер версии будет состоять из года, порядкового номера релиза и номера исправления. Разработчики отметили, что издания Java и Bedrock будут использовать общий годовой префикс, однако последующие цифры могут отличаться из-за разницы в графике выхода патчей и технических особенностей платформ.

Изменения коснутся и тестовых сборок для Java Edition. Вместо привычных обозначений вроде 25w41a, снэпшоты будут именоваться в формате 25.4-snapshot-1. Это позволит сразу видеть, к какому именно финальному релизу относится тестируемый контент. Новая система нумерации вступит в силу с начала следующего года, а увидеть ее в действии в предварительных версиях игроки смогут уже на этой неделе.