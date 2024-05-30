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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.5 5 442 оценки

Minecraft получит анимационный сериал от Netflix

butcher69
Новости

Netflix разрабатывает анимационный сериал по мотивам популярной видеоигры-песочницы Minecraft. Стример будет продюсировать проект вместе со шведским разработчиком игры - Mojang Studios.

Подробности сюжета пока неизвестны, но, по словам представителей Netflix, в сериале «будет оригинальная история с новыми персонажами, показывающая мир Minecraftв новом свете».

Сериал, который будет CG-анимацией, находится в разработке у WildBrain, канадской студии, стоящей за такими анимационными проектами Netflix, как "Соник Прайм", "Ниндзяго: Восстание драконов" и „Кармен Сандиего“.

Mojang выпустила игру Minecraft в 2011 году. В своем фирменном пиксельном стиле игра позволяет игрокам строить 3D-миры из разноцветных блоков. Более 140 миллионов человек ежемесячно играют в Minecraft, которая породила спиноффы Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pop Egor90

Предлагаю придумать аналог "правила 34" но для нетфликса

1
Moonblade Dragnil

"Правило Нетфликса". Любой белый герой станет черным.

1