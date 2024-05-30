Minecraft получит анимационный сериал от Netflix

Netflix разрабатывает анимационный сериал по мотивам популярной видеоигры-песочницы Minecraft. Стример будет продюсировать проект вместе со шведским разработчиком игры - Mojang Studios.
Подробности сюжета пока неизвестны, но, по словам представителей Netflix, в сериале «будет оригинальная история с новыми персонажами, показывающая мир Minecraftв новом свете».
Сериал, который будет CG-анимацией, находится в разработке у WildBrain, канадской студии, стоящей за такими анимационными проектами Netflix, как "Соник Прайм", "Ниндзяго: Восстание драконов" и „Кармен Сандиего“.
Mojang выпустила игру Minecraft в 2011 году. В своем фирменном пиксельном стиле игра позволяет игрокам строить 3D-миры из разноцветных блоков. Более 140 миллионов человек ежемесячно играют в Minecraft, которая породила спиноффы Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.
Предлагаю придумать аналог "правила 34" но для нетфликса
"Правило Нетфликса". Любой белый герой станет черным.