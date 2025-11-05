Minecraft превращается в Dragon Ball Z: новое DLC уже доступно

Mojang выпустила официальное DLC по мотивам культового аниме Dragon Ball Z для Minecraft, доступное на PlayStation 5 и PlayStation 4. Игроки теперь могут взять под контроль легендарных персонажей вселенной, включая Гоку, Вегету и Транкса, каждый из которых обладает уникальными движениями, специальными атаками и эффектной визуализацией.

Сражения разворачиваются на узнаваемых аренах, таких как Игры Селла и Всемирный турнир по боевым искусствам, а новые режимы включают как кооперативные турниры, так и масштабные сражения 5 на 5. Разработчики отмечают, что DLC поднимает боевые возможности в блокированном мире Minecraft «на уровень Супер Сайяна», предлагая фанатам аниме и любителям песочницы свежий, яркий и динамичный опыт.