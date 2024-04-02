Появились первые фото со съемочной площадки фильма Minecraft

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) с ником josh_space опубликовал фотографии со съемочной площадки экранизации Minecraft. Пока единственное, что геймер смог заснять через забор — квадратные деревья, которые задействуют в качестве декораций ленты. Всего josh_space выложил шесть фотографий.
В настоящее время съемки «Майнкрафт» проходят в крупнейшем городе Новой Зеландии — Окленде. Режиссером выступает Джаред Хесс («Зачинщики»), а среди сценаристов и продюсеров — руководители студии-разработчика Mojang.
В экранизации играют известные актеры — Джек Блэк («Школа рока», «Джуманджи: Зов джунглей»), Джейсон Момоа («Аквамен», «Форсаж 10»), Эмма Майерс (сериал «Уэнсдэй»), Дженнифер Кулидж («Американский пирог»), Кейт МакКиннон («Барби»), Джемейн Клемент («Реальные упыри») и другие. Премьера фильма намечена на 4 апреля 2025 года.