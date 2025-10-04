Появился сервис для создания модов в Minecraft с помощью текстовых запросов

В сети стал доступен сайт CreativeMode, который позволяет генерировать моды для Minecraft без необходимости в программировании. Инструмент использует искусственный интеллект для преобразования текстовых описаний в полноценные модификации для Java и Bedrock версий игры.

Процесс создания мода максимально упрощен. Пользователю предлагается выбрать категорию будущего элемента, например, предмет, блок или существо. После этого достаточно в текстовом поле описать желаемую идею, и через несколько минут сервис сгенерирует готовый мод, который можно скачать и установить в игру. Разработчики позиционируют свой проект как способ сделать моддинг доступным для тех, кто не обладает навыками кодинга.

С помощью этого инструмента энтузиасты уже создали множество разнообразных модификаций. В библиотеке готовых модов, доступной на сайте, можно найти такие предметы, как перчатка Таноса с различными способностями, миниган, стреляющий стрелами, и даже терминал для хакинга. Кроме того, пользователи могут не только создавать свои моды с нуля, но и брать за основу и дорабатывать идеи других авторов.