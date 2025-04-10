Саундтрек Minecraft: Volume Alpha добавлен в Национальный реестр звукозаписей США

Библиотека Конгресса США объявила о включении альбома "Minecraft: Volume Alpha", написанного немецким композитором Даниэлем Розенфельдом (известным под псевдонимом C418), в Национальный реестр звукозаписей. Это решение было принято в апреле 2025 года, сделав музыку из Minecraft частью аудиосокровищ нации.



Альбом, выпущенный в 2011 году, был выбран для сохранения из-за его значительного "культурного, исторического или эстетического значения". По словам представителей Библиотеки Конгресса, записи, включаемые в реестр, являются "аудиосокровищами, достойными сохранения на все времена". "Minecraft: Volume Alpha" содержит эмбиентную электронную музыку, которая стала неотъемлемой частью атмосферы всемирно известной игры Minecraft. Этот мягкий, минималистичный саундтрек, вдохновленный такими артистами, как Брайан Ино и Aphex Twin, идеально дополняет открытый мир и творческую свободу игры, вызывая ностальгию у миллионов игроков по всему миру.



Включение этого альбома в реестр является важным событием, поскольку это всего лишь второй случай признания музыки из видеоигры на таком уровне в США. Первым стал саундтрек к Super Mario Bros., добавленный в 2023 году. Это подчеркивает растущее культурное влияние видеоигр и их музыкального сопровождения.

Примечательно, что сама игра Minecraft была разработана в Швеции, а композитор Даниэль Розенфельд родился в Германии, что демонстрирует глобальный охват и влияние этого саундтрека, признанного теперь частью американского звукового наследия.