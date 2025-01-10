Спустя 15 лет в Minecraft появились новые типы свиней

В Minecraft стартовало бета-тестирование первого патча 2025 года, которое доступно в Java-версии и Bedrock Edition. Обновление добавляет два новых вида свиней и улучшает лесные биомы, делая игровой мир еще более живым.

К привычным розовым свиньям присоединятся два новых типа. Теплые свиньи с бронзовой кожей будут обитать в жарких биомах, таких как пустыни. В снежных локациях можно будет встретить холодных свиней, покрытых пушистой шерстью. Эти милые нововведения разнообразят игровой процесс и привлекут внимание фермеров Minecraft, которые ждали этого момента около 15 лет.

Помимо свиней, лесные биомы станут более атмосферными. С деревьев начнут падать листья, образуя на земле хрустящий ковер. Игроки смогут использовать его для украшения садов и интерьеров. В лесах также появятся поляны с дикими цветами, которые можно перерабатывать в краски или использовать для декора.

Обновление уже доступно для тестирования, а его полноценный релиз ожидается позже в этом году.