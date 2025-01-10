Спустя 15 лет в Minecraft появились новые типы свиней

В Minecraft стартовало бета-тестирование первого патча 2025 года, которое доступно в Java-версии и Bedrock Edition. Обновление добавляет два новых вида свиней и улучшает лесные биомы, делая игровой мир еще более живым.
К привычным розовым свиньям присоединятся два новых типа. Теплые свиньи с бронзовой кожей будут обитать в жарких биомах, таких как пустыни. В снежных локациях можно будет встретить холодных свиней, покрытых пушистой шерстью. Эти милые нововведения разнообразят игровой процесс и привлекут внимание фермеров Minecraft, которые ждали этого момента около 15 лет.
Помимо свиней, лесные биомы станут более атмосферными. С деревьев начнут падать листья, образуя на земле хрустящий ковер. Игроки смогут использовать его для украшения садов и интерьеров. В лесах также появятся поляны с дикими цветами, которые можно перерабатывать в краски или использовать для декора.
Обновление уже доступно для тестирования, а его полноценный релиз ожидается позже в этом году.
задолбали добавлять рескины и бесполезных мобов. Чего то стоящего нету зато рескинчики, нет бы взять что то из крупных модов, рпг например, или новых боссов с мирами. Ну вот кому не плевать на две новые свинюшки? всем всё равно
Если они возьмут что-нибудь крупное, то это нарушит вайб ваниллы.
Для любителей ваниллы есть старые версии.
Но если так уж хочется сохранить дух майна, то действтиельно, дивайн РПГ- можно вписать в игру, ибо он никак не влияет на обычный мир и только добавляет новые.
Или креэйт, который вроде и в ванильной стилистике, и можно вообще не использовать.
И ни одного капитана корабля в комментариях...
СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!!!
Пожалуй еще немного посижу на бете 1.7.3)