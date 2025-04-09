Срок проведения события Minecraft Movie Live Event продлён

Компания Mojang продлила срок проведения чрезвычайно популярного события Minecraft Movie Live Event, посвященного выходу фильма. Теперь у игроков есть время до 14 апреля 2025 года, 21:00 по восточноевропейскому времени, чтобы завершить все квесты и получить желанный плащ Yearn.

Изначально событие должно было завершиться 7 апреля, но его продлили из-за того, что, по словам Mojang, оно вызвало «беспрецедентный спрос». Это решение также связано с ошеломляющим успехом фильма A Minecraft Movie, который побил рекорды кассовых сборов среди экранизаций видеоигр — $163 миллиона в США и более $300 миллионов по всему миру. Лента с Джеком Блэком в роли Стива вышла в кинотеатрах 4 апреля.

Событие стартовало 25 марта в версии Minecraft Bedrock Edition и приглашает игроков на тематическую арену, где нужно выполнить шесть уникальных испытаний, чтобы получить накидку Yearn — косметический предмет ограниченного выпуска, вдохновленный вирусной репликой из фильма "Yearning for the mines". Как и предыдущие популярные плащи, этот украшен пиксельным лицом Джека Блэка и доступен в обеих версиях игры — Bedrock и Java.

Чтобы присоединиться, откройте Minecraft Bedrock и нажмите на баннер A Minecraft Movie Live Event слева на главном экране. Вас перенесет в специальный игровой мир события, где вас ждет геймплей, основанный на миссиях, персонажи из фильма — включая Джейсона Момоа в роли “The Garbage Man” — и три мини-игры для проверки навыков.