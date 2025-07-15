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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 9 972 оценки

Swarovski показала хрустальную свинью из Minecraft за 28 тысяч рублей

Solstice Solstice

Геймеры смогут приобрести еще три украшения

Австрийская ювелирная компания Swarovski выпустила четыре хрустальные фигурки по мотивам Minecraft. Две из них посвящены персонажам и еще две — существам.

Так, Стив и Алекс стоят по $380 каждый (около 29,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). Свинья и крипер обойдутся чуть дешевле — в $350 (27,4 тыс. рублей). За полный комплект желающим придется выложить $1460 (114, 4 тыс. рублей).

Высота каждой фигурки не превышает 9 сантиметров, а самой низкой ожидаемо оказалась свинья — 4,7 сантиметра. В описании фигурок указано, что в них присутствуют и металлические вкрапления. Увы, заказать украшения из РФ нельзя.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Святой Джо

В девяностых такой херни не было.

3
yariko ookami
Увы, заказать украшения из РФ нельзя.

И правильно, не надо к нам всякую дурь везти!

3
Egik81

Видимо пользователи с деньгами уже повзрослели.

1
Александр Дантес

Ду ну нее... это же прикол да?

1
Pastoral

Кусок стекла за 28 тысяч рублей...это бабушки любили хруМсталь и ковры на стенах..