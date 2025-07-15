Swarovski показала хрустальную свинью из Minecraft за 28 тысяч рублей

Геймеры смогут приобрести еще три украшения

Австрийская ювелирная компания Swarovski выпустила четыре хрустальные фигурки по мотивам Minecraft. Две из них посвящены персонажам и еще две — существам.

Так, Стив и Алекс стоят по $380 каждый (около 29,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). Свинья и крипер обойдутся чуть дешевле — в $350 (27,4 тыс. рублей). За полный комплект желающим придется выложить $1460 (114, 4 тыс. рублей).

Высота каждой фигурки не превышает 9 сантиметров, а самой низкой ожидаемо оказалась свинья — 4,7 сантиметра. В описании фигурок указано, что в них присутствуют и металлические вкрапления. Увы, заказать украшения из РФ нельзя.