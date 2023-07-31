Уязвимость в модах Minecraft позволяет хакерам удалённо выполнять произвольный код

Эксперты заявили, что обнаружили моды для Minecraft, позволяющие злоумышленникам запускать удалённое выполнение произвольного кода на игровых серверах и машинах пользователей. С помощью уязвимости хакеры могут получить доступ к пользовательским данным и использовать конечное устройство для формирования ботнета.
Сообщество Minecraft Malware Prevention Alliance (MMPA) сообщило, что множество популярных модификаций Minecraft содержит в себе уязвимость BleedingPipe, позволяющую хакерам запускать удалённое выполнение произвольного кода. В основном уязвимость встречается в модах для Minecraft на базе Forge, но в сообществе утверждают, что ошибка может затрагивать любые другие версии игры.
В первый раз об ошибке сообщили в марте 2022 года. Тогда пользователи рассказали про уязвимость, которую обнаружили в репозитории BDLib. После этого разработчики сервера MineYourMind и пакета модов Enigmatica 2 Expert рассказали об этой же ошибке в своих продуктах.
9 июля 2023 года на форуме Forge рассказали про эту же ошибку, отметив, что с её помощью злоумышленники могут скомпрометировать сервер и получить с него учётные данные Discord-аккаунтов и записи сеансов Steam. Тогда, по сообщению представителей Forge, проблема затрагивала моды EnderCore, BDLib и LogisticsPipe. Однако сообщение от администрации Forge не попало в поле зрение пользователей.
Представители сообщества MMPA составили список популярных модов, затронутых уязвимостью:
- EnderCore;
- LogisticsPipes;
- BDLib 1.7-1.12;
- Smart Moving 1.12;
- Brazier;
- DankNull;
- Gadomancy.
Администраторам серверов рекомендуется проверить директорию сервера на содержание подозрительных файлов и отказаться от использования затронутых модов до тех пор, пока их разработчики не исправят уязвимость. Игрокам следует просканировать на машине директорию .minecraft с помощью утилит jSus или jNeedle. Уязвимость представляет собой распространённую ошибку с сереализацией ObjectInputStream в Java.
Помню в 2014 - 2015 гг. Были плагины для сервера, которые давали доступ ко всем командам. А некоторые из них весь сервер ломали (работоспособность плагинов).