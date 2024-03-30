В базе данных PSN обнаружили PS5-версию Minecraft

Minecraft, возможно, скоро получит нативную версию на PS5. Игра, которая в настоящее время доступна только на платформах текущего поколения благодаря обратной совместимости с версиями на PS4 и Xbox.
Намеки на потенциальную PS5-версию Minecraft были замечены PlayStation Game Size - аккаунтом X (бывший Twitter), который отслеживает базу данных PlayStation Store. Стоит отметить, что ни разработчик Mojang, ни владелец студии Microsoft не делали официального анонса Minecraft на PS5.
Стоит также отметить, что намеки на версию Minecraft для Xbox Series X/S появились еще в сентябре прошлого года, получив рейтинг ESRB.
Minecraft - одна из самых популярных видеоигр, которая еще в октябре 2023 года преодолела рубеж в 300 миллионов продаж. Спин-оффы Minecraft также пользуются успехом: например, Minecraft Dungeons в сентябре набрала 25 миллионов игроков.
а кто знает почему майнкрафта нету в стиме?
Это уже вопрос к мс, похоже им лень переносить игру UWP в обычную версию как они делали с forza horizon 4.
потому что кто в здравом уме будет делится со стимом сверхприбылью?
хз