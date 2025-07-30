В Minecraft переработали механику загрузки мира

В последнем снапшоте для Java Edition разработчики из Mojang Studios внесли существенные изменения в механику загрузки мира, полностью отказавшись от концепции фиксированных спавн-чанков. Это нововведение меняет подход к тому, как и какие части мира остаются активными в отсутствие игрока.

Теперь вместо постоянно загруженной области вокруг точки возрождения мира в игру вводится понятие активного измерения. Измерение будет считаться активным и продолжит обрабатывать чанки и сущностей, если в нем присутствует хотя бы какая-то активность со стороны игрока, есть принудительно загруженные чанки, активные порталы или брошенный эндер-жемчуг в полете. Ранее для поддержания активности измерения требовалось прямое присутствие игрока или принудительная загрузка чанков.

Несмотря на удаление спавн-чанков, игра будет гарантировать, что определенные области полностью загружены до входа игрока в мир или до старта сервера, выполняя схожую функцию. К таким областям относятся чанки, загруженные с помощью команды /forceload, чанки, активные из-за работы порталов, а также чанки с летящим эндер-жемчугом, но последнее касается только одиночной игры. В одиночном режиме также будет предварительно загружаться небольшая область вокруг самого игрока. При создании нового мира игра также обеспечит загрузку чанков, необходимых для определения глобальной точки возрождения.

По словам разработчиков, спавн-чанки создавали нагрузку на производительность и память для всех игроков и со временем утратили свое первоначальное техническое предназначение. Они считают, что альтернативные методы, такие как загрузка чанков через порталы или эндер-жемчуг, теперь могут выполнять те же функции, которые раньше использовали игроки для создания различных механизмов и ферм в спавн-чанках.