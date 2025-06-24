ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 9 724 оценки

В Minecraft запущен сервер для православных христиан Orthocraft

Extor Menoger Extor Menoger
+ ещё 1 картинка

В игровом мире Minecraft появился необычный проект под названием Orthocraft, представляющий собой сервер, ориентированный на православных христиан. Создатели позиционируют его как площадку для тех, кто желает совместить увлечение игрой с общением на темы веры и совместным творчеством.

Разработчиками выступила группа энтузиастов, состоящая из православных христиан, программистов и администраторов серверов. Их основной целью стало формирование безопасного и вдохновляющего онлайн-сообщества для общения, строительства и духовной поддержки.

Сервер выполнен в средневековой стилистике, охватывающей период с 500 по 1500 год нашей эры, с акцентом на ценности и эстетику православия. Игрокам предлагается возводить монастыри, объединяться в поселения и исследовать города, построенные в византийском стиле. Помимо этого, на сервере доступны такие игровые режимы, как Towny, Earth, PVE и возможность закрепления за собой земель.

Администрация подчеркивает, что Orthocraft открыт для всех желающих, кто хочет присоединиться к сообществу и принять участие в его жизни. При этом создатели отмечают, что следят за соответствием внутриигровой атмосферы традиционному православному учению. Проект работает на Java-версии Minecraft и, согласно данным с сайтов-мониторингов, физически расположен в Румынии, но доступен для игроков по всему миру.

14
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Saw Gerrera
"Помимо этого, на сервере доступны такие игровые режимы, как Towny, Earth, PVE и
возможность закрепления за собой земель."
1
Генерал Анатолий

Player varg_vikernes joined the server

1
Interesnoe kino

Хорош ахах

DishonestLythronax

Занятно. Не шарю в майнкрафте, кроме того, что там строят из кубиков, но как приобщение к культуре в игровой форме - очень даже здорово.

Генерал Анатолий

На самом деле мультиплеер в майнкрафте крайне интересен (с правильными плагинами) - после него даже в одиночную игру не хочется заходить

Raphtallia

К какой культуре? Разве новость про музеи, музыку, литературу?

1
DishonestLythronax Raphtallia

Обычной. Культура делится на материальную и духовную, в числе духовной как раз религия и есть, среди музыки и литературы. Иногда лучше молчать, а не язвительно аметистничать, если тебя так печёт от православия, в такие новости лучше вовсе не заходить.