В Minecraft запущен сервер для православных христиан Orthocraft

В игровом мире Minecraft появился необычный проект под названием Orthocraft, представляющий собой сервер, ориентированный на православных христиан. Создатели позиционируют его как площадку для тех, кто желает совместить увлечение игрой с общением на темы веры и совместным творчеством.



Разработчиками выступила группа энтузиастов, состоящая из православных христиан, программистов и администраторов серверов. Их основной целью стало формирование безопасного и вдохновляющего онлайн-сообщества для общения, строительства и духовной поддержки.



Сервер выполнен в средневековой стилистике, охватывающей период с 500 по 1500 год нашей эры, с акцентом на ценности и эстетику православия. Игрокам предлагается возводить монастыри, объединяться в поселения и исследовать города, построенные в византийском стиле. Помимо этого, на сервере доступны такие игровые режимы, как Towny, Earth, PVE и возможность закрепления за собой земель.



Администрация подчеркивает, что Orthocraft открыт для всех желающих, кто хочет присоединиться к сообществу и принять участие в его жизни. При этом создатели отмечают, что следят за соответствием внутриигровой атмосферы традиционному православному учению. Проект работает на Java-версии Minecraft и, согласно данным с сайтов-мониторингов, физически расположен в Румынии, но доступен для игроков по всему миру.