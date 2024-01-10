Minecraft Legends больше не будет получать обновлений

Minecraft Legends — неудачная история для Mojang Studios: уникальная игра-стратегия не смогла привлечь сколько-нибудь существенного внимания сообщества Minecraft. Менее чем через девять месяцев после её выпуска Mojang Studios и Blackbird Interactive официально сообщили, что сегодня игра получила самое последнее обновление контента, а затем вся новая разработка окончательно завершится.
С момента запуска мы прислушивались к отзывам сообщества и внесли ряд изменений и настроек, чтобы сделать игру лучше. После этого мы собираемся сделать шаг назад от разработки.
Несмотря на выпуск множества обновлений и исправлений контента с момента её выпуска в апреле 2023 года для решения множества проблем, от которых страдает игра, Minecraft Legends так и не удалось завоевать внимание сообщества, и практически сразу после ее выпуска она приобрела лишь очень незначительную базу игроков.
Ну да, игра вышла не очень интересной, если нет друзей играть вообще нет смысла. Даже если такие найдутся то поиграете 1-2 дня и удалите нафиг.
Я прошёл, но игра прям среднячковая, ни туда ни сюда