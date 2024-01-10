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Minecraft Legends 18.04.2023
Экшен, Стратегия, Фэнтези
7.3 49 оценок

Minecraft Legends больше не будет получать обновлений

monk70
Новости

Minecraft Legends — неудачная история для Mojang Studios: уникальная игра-стратегия не смогла привлечь сколько-нибудь существенного внимания сообщества Minecraft. Менее чем через девять месяцев после её выпуска Mojang Studios и Blackbird Interactive официально сообщили, что сегодня игра получила самое последнее обновление контента, а затем вся новая разработка окончательно завершится.

С момента запуска мы прислушивались к отзывам сообщества и внесли ряд изменений и настроек, чтобы сделать игру лучше. После этого мы собираемся сделать шаг назад от разработки.

Несмотря на выпуск множества обновлений и исправлений контента с момента её выпуска в апреле 2023 года для решения множества проблем, от которых страдает игра, Minecraft Legends так и не удалось завоевать внимание сообщества, и практически сразу после ее выпуска она приобрела лишь очень незначительную базу игроков.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
tinsoman

Ну да, игра вышла не очень интересной, если нет друзей играть вообще нет смысла. Даже если такие найдутся то поиграете 1-2 дня и удалите нафиг.

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Contriver

Я прошёл, но игра прям среднячковая, ни туда ни сюда

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