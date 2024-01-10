Minecraft Legends больше не будет получать обновлений

Minecraft Legends — неудачная история для Mojang Studios: уникальная игра-стратегия не смогла привлечь сколько-нибудь существенного внимания сообщества Minecraft. Менее чем через девять месяцев после её выпуска Mojang Studios и Blackbird Interactive официально сообщили, что сегодня игра получила самое последнее обновление контента, а затем вся новая разработка окончательно завершится.

С момента запуска мы прислушивались к отзывам сообщества и внесли ряд изменений и настроек, чтобы сделать игру лучше. После этого мы собираемся сделать шаг назад от разработки.

Несмотря на выпуск множества обновлений и исправлений контента с момента её выпуска в апреле 2023 года для решения множества проблем, от которых страдает игра, Minecraft Legends так и не удалось завоевать внимание сообщества, и практически сразу после ее выпуска она приобрела лишь очень незначительную базу игроков.