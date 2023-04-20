Minecraft Legends разочаровала игроков, стратегию называют "душной" и жалуются на баги ©

Mojang Studios совместно с разработчиками из Blackbird Interactive на днях выпустили необычный спин-офф популярной песочницы Minecraft. Проект под названием Minecraft Legends представлял собой полноценную стратегию с элементами экшена и открытого мира. Задумка с объединением жанров для кубического мира казалась интересной, но на деле мало кому понравилась. Судя по отзывам, новинка разочаровала игроков и её даже не поняли фанаты оригинальной игры.

Minecraft Legends в цифровом магазине Steam получила смешанный рейтинг отзывов. На момент написания новости, новинку успели оценить почти одна тысяча пользователей. Из всех отзывов только 60% оказались положительными. Игра получает критику за множество элементов, но большинство называют её "душной".

Как отмечают игроки, в Minecraft Legends плохо реализованы тактические механики. Игровой процесс называют банально неудобным и даже раздражающим, особенности в части управлениями собственными войсками. Кроме этого, пользователи жалуются на малое количество контента в игре. Многие становится скучно проходить Minecraft Legends уже через несколько часов, потому что геймплей становится сильно однообразным.

Minecraft Legends доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.