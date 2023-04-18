По небезызвестной вселенной Minecraft вышла стратегия Minecraft Legends

Вселенная Minecraft пополнилась еще одним проектом, и на сей раз им стала стратегия под названием Minecraft Legends. Сразу нужно оговориться, что игру нельзя приобрести, используя российские аккаунты, а цена вопроса составляет $39.99 за базовое и $49.99 за Deluxe Edition для ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
В Minecraft Legends игроки отправятся навстречу новым приключениям, где для достижения поставленных целей нужно собирать ресурсы и заниматься строительством поселения. Так как на пути персонажа будет встречаться немало сложностей и злых врагов, он должен обзавестись собственной армией из самых разнообразных юнитов. Помимо всего прочего, в Minecraft Legends есть и PvP, где вам предстоит сразиться с такими же игроками.
"Сразу нужно оговориться, что игру нельзя приобрести, используя российские аккаунты..."
Ну, допустим на PC можно, за 5200 рублей, Gift-ом. Но за эти деньги я лучше что-то другое куплю...