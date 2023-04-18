По небезызвестной вселенной Minecraft вышла стратегия Minecraft Legends ©

Вселенная Minecraft пополнилась еще одним проектом, и на сей раз им стала стратегия под названием Minecraft Legends. Сразу нужно оговориться, что игру нельзя приобрести, используя российские аккаунты, а цена вопроса составляет $39.99 за базовое и $49.99 за Deluxe Edition для ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

В Minecraft Legends игроки отправятся навстречу новым приключениям, где для достижения поставленных целей нужно собирать ресурсы и заниматься строительством поселения. Так как на пути персонажа будет встречаться немало сложностей и злых врагов, он должен обзавестись собственной армией из самых разнообразных юнитов. Помимо всего прочего, в Minecraft Legends есть и PvP, где вам предстоит сразиться с такими же игроками.