Minecraft Legends 18.04.2023
7.6 13 оценок

По небезызвестной вселенной Minecraft вышла стратегия Minecraft Legends

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4efy
Новости

Вселенная Minecraft пополнилась еще одним проектом, и на сей раз им стала стратегия под названием Minecraft Legends. Сразу нужно оговориться, что игру нельзя приобрести, используя российские аккаунты, а цена вопроса составляет $39.99 за базовое и $49.99 за Deluxe Edition для ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

В Minecraft Legends игроки отправятся навстречу новым приключениям, где для достижения поставленных целей нужно собирать ресурсы и заниматься строительством поселения. Так как на пути персонажа будет встречаться немало сложностей и злых врагов, он должен обзавестись собственной армией из самых разнообразных юнитов. Помимо всего прочего, в Minecraft Legends есть и PvP, где вам предстоит сразиться с такими же игроками.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

"Сразу нужно оговориться, что игру нельзя приобрести, используя российские аккаунты..."
Ну, допустим на PC можно, за 5200 рублей, Gift-ом. Но за эти деньги я лучше что-то другое куплю...

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