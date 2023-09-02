Представлен геймплейный трейлер смеси ролевой игры и симулятора жизни Mirthwood

Bad Ridge Games и V Publishing представили трейлер Mirthwood, их предстоящей смеси ролевой игры и симулятора жизни. Эта игра, выход которой запланирован на начало 2024 года на ПК, обещает мир, полный волшебства и тайн.
Mirthwood – это не обычная прогулка по фэнтезийному парку. Трейлер игрового процесса рассказал о некоторых ранее не встречавшихся функциях, таких как динамическая система морали. Выбор здесь имеет значение. Независимо от того, святой вы или хитрая лиса, ваши действия повлияют на вашу известность и моральный статус. Это, в свою очередь, влияет на то, как с вами взаимодействуют неигровые персонажи мира.
То, как вы путешествуете по миру Mirthwood, напрямую влияет на уровень ваших навыков. Выполнение действий повысит ваши навыки. Оснастите своего героя уникальными бонусами и эффектами. Это не просто нажатие кнопок; это сочетание стиля и стратегии.
Mirthwood демонстрирует полностью смоделированную среду NPC. Каждый персонаж имеет свои уникальные черты и индивидуальность. Так что, ищете ли вы компаньона для своих эпических квестов или пытаетесь завести виртуальную семью, выбор за вами.
Окружение атмосферное, и его тут же размазывают убого прорисованные неписи вкупе с ГГ. А так, очередная ферма, судя по всему.
Такое описание, и такая разочаровывающая реальность...