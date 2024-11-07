Вчера состоялся релиз средневекового фэнтезийного симулятора жизни Mirthwood от V Publishing и студии Bad Ridge Games.

Игра предлагает погрузиться в атмосферу Средневековья с его чарами и опасностями. Один из беженцев ищет спокойствия на новой земле, оставив позади разорённый войной континент. Mirthwood позволяет заниматься сельским хозяйством, торговать, изготавливать снаряжение и всячески способствовать развитию деревни. В игре доступно обширное взаимодействие с NPC - очень легко обрести как друзей, и так врагов. Разработчики обещают в Mirthwood живой мир, который постоянно генерирует новые интересные ситуации.

Игра доступна на PC в магазине Steam.