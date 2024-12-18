Elder Scrolls Online перейдет от ежегодных глав к сезонному контенту

MMORPG The Elder Scrolls Online готовится к масштабным изменениям. В письме о состоянии игры директор ZeniMax Online Studios Мэтт Фирор сообщил, что команда отказывается от ежегодных глав в пользу сезонного формата.
С 2017 года, начиная с Morrowind, разработчики выпускали крупные расширения под названием Chapters. Последней главой стала Gold Road, которая добавила механику Scribing, три новые зоны и обновления для навыков. Но начиная с 2025 года, ESO будет получать контент в рамках сезонов, длительность которых составит от трёх до шести месяцев.
Сезоны предложат игрокам новые истории, события, подземелья, внутриигровые предметы и уникальный контент. Новый подход, по словам Фирора, сделает обновления более разнообразными и эффективными.
Также разработчики планируют масштабные эксперименты:
- Повышение производительности в PvP Сиродила через замену стандартных навыков классов на специфические для PvP.
- Сложность стандартных боёв станет выше, с улучшением анимаций и звуков.
- Новые зоны, созданные для группового контента, по аналогии с Краглорном.
- Совершенствование систем взаимодействия с гильдиями.
Кроме того, игра получит обновления для новых и возвращающихся игроков: улучшенный патчер для ПК, переработку текстур базовых зон, обновления пользовательского интерфейса и карт. Эти изменения начнутся уже в марте 2025 года.
Ну формально они и до этого выпускали контент по сезонной схеме, начиная с Морровинда и истории о даэдрической троице, просто сейчас сезоны станут меньше и более разнообразны на контент.
они блин анимацию ездовых животных годами не могут изменить , какие нафиг сезоны )))
А зачем?
На самом деле хреновая новость. Я вижу в перспективе сразу несколько плохих моментов. Думаю особо глобальных изменений не будет, если они раньше не сказать чтобы прям шевелились и делали капец как много контента на каждый новый год (и до меня дошел слух что будет по 2 сезона в год), так вот откуда сейчас то у них ресурсы возьмутся делать такое 2 раза в год? Скорее всего они снова порушат баланс, понерфят какие-то классы и способности, в общем сделают всё чтобы игроки-старички в очередной раз взвыли от негодования. И (надеюсь что нет но вероятность все-таки есть) вместе с ценовой политикой пересмотрят выпуск контента за год чтобы народ платил не 1 раз в год(как сейчас платят каждый год за главу, и, по желанию подписку), а 2 раза.
И еще лично я уже заранее против сезонов еще по нескольким причинам.
Приведу пример.
Недавно в игре для "хомяков" раздавали бесплатно визуал для определённого действия (телепортация). Но для его получения нужна была ачивка, которая даётся только после прохождения всей сюжетки в определённой локации. Понятно что контент с этой локацией добавлен был очень давно и у очень многих эта ачивка есть НО. Ребят, вот например вы проходите всю сюжетку по порядку... А эта Глава в общей сюжетке например стоит по порядку под номером 4. И вам такие говорят:
"Хотите плюшку? Пройдите главу 4 полностью!"
"Но ребята.. Я же еще во 2й главе.. И я не хочу спойлеры..."
"Хотите плюшку? Пройдите главу 4 полностью за эти 2 недели! А то плюшка пропадёт".
Вот их текущая политика. И она будет только и дальше развиваться в этом направлении. А сезоны это и подразумевают. События во время сезонов уж точно будут происходить после прохождения всего предыдущего сюжета, а никак ни ДО него.
Так что хрень это полнейшая и они пытаются превратить игру с дрочильню.
Надеюсь что я ошибаюсь.
Хотя даже если не ошибаюсь, появится хороший повод не играть в ТЕСО :)
Пример с телепортом это буквальна проблема многих игр-сервисов, существующих уже некоторое время, от ММО до китайских гач - нельзя войти в игру и сразу получить все что задумают раздать разрабы в определенный момент. Где-то надо поспидранить, где-то просто проскипать целый пласт контента ради плюшек, такова их реальность. Тем более в игре, которой уже 10 лет, а контенту из примера 7 лет.
Так главы дают хоть какой-то баланс сейчас. А скоро и этого не будет. Они хотят из ТЕСО сделать такую же дрочильню как все остальные. Уж точно не этим аудиторию стоит завлекать. В итоге они могут больше потерять чем получат от таких "новшеств". Ну посмотрим.. Всё равно пока рано судить.
А пример был приведён именно в контексте сезонов. Я заметил что у них такого контента стало все больше и больше. Например сейчас если вы хотите скиллы другого цвета то у вас должно быть не менее 2 персов выше 50 лвла. В ТЕСО уже сюжет и лор уходит даже не на 2й план, а куда-то еще дальше потому что.. Ивент, ивент, ивент, а потом еще ивент. И новые игроки меня часто спрашивают чё вообще происходит в игре и че делать, а сюжет вообще есть? XD
Да, по ходу приколы, что ТЕСО умирает уже и не приколы. В дрочильню они начали переориентироваться уже с введением ежедневных свершений, золотых стремлений и бесконечных унылых ивентов. А так же после того, как начали убивать внутриигровую торговлю, обесценивая голду и демпингуя любой мало мальски дорогой лут.
Что за механика Scribing?
Чаропись по-русски - скиллы с настраиваемыми эффектами.
Круто конечно, ждем обновлений)