Elder Scrolls Online перейдет от ежегодных глав к сезонному контенту

MMORPG The Elder Scrolls Online готовится к масштабным изменениям. В письме о состоянии игры директор ZeniMax Online Studios Мэтт Фирор сообщил, что команда отказывается от ежегодных глав в пользу сезонного формата.

С 2017 года, начиная с Morrowind, разработчики выпускали крупные расширения под названием Chapters. Последней главой стала Gold Road, которая добавила механику Scribing, три новые зоны и обновления для навыков. Но начиная с 2025 года, ESO будет получать контент в рамках сезонов, длительность которых составит от трёх до шести месяцев.

Сезоны предложат игрокам новые истории, события, подземелья, внутриигровые предметы и уникальный контент. Новый подход, по словам Фирора, сделает обновления более разнообразными и эффективными.

Также разработчики планируют масштабные эксперименты:

Повышение производительности в PvP Сиродила через замену стандартных навыков классов на специфические для PvP.

Сложность стандартных боёв станет выше, с улучшением анимаций и звуков.

Новые зоны, созданные для группового контента, по аналогии с Краглорном.

Совершенствование систем взаимодействия с гильдиями.

Кроме того, игра получит обновления для новых и возвращающихся игроков: улучшенный патчер для ПК, переработку текстур базовых зон, обновления пользовательского интерфейса и карт. Эти изменения начнутся уже в марте 2025 года.