Missile Command Delta анонсирована для PS5, Switch и ПК

Издатель Atari и разработчики Mighty Yell и 13AM Games анонсировали Missile Command Delta, переосмысление классической аркады Atari 1980-х годов о противоракетной обороне в виде пошаговой тактической игры для PlayStation 5, Switch и ПК (Steam). Она выйдет в 2025 году.

«Несмотря на то, что Missile Command Delta совершенно по-новому подходит к геймплею, она сохранила все напряжение и напряженность аркадного оригинала», - сказал вице-президент Atari по играм Итан Стернс в пресс-релизе. «Вам придется стратегически обдумывать каждый свой шаг, ведь даже один неверный выбор может привести к серьезным последствиям».

Стернс продолжил: «В Missile Command Delta найдется что-то для каждого типа игроков - любите ли вы стратегические тактические игры, являетесь ли вы фанатом тайн, охотником за секретами или просто любите исследовать и решать головоломки. Мы с нетерпением ждем, когда игроки получат игру в свои руки в конце этого года».