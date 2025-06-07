Авторы The Artful Escape представили атмосферный трейлер адвенчуры Mixtape

На мероприятии Summer Games Fest 2025 студия Beethoven & Dinosaur представила свежие подробности своего нового проекта — Mixtape, приключенческой игры о взрослении, которая обещает стать настоящим гимном юности. Авторы нашумевшего The Artful Escape снова обратились к теме самопознания, но на этот раз акцент сместился с музыкального творчества на силу воспоминаний и дружбы, пронизанных звуками культовых треков из 80-х и 90-х.

Mixtape — это история трёх друзей, которые проводят последнюю ночь вместе перед взрослением. Каждое воспоминание, будь то первый поцелуй, безумная гонка на тележках или танец в заброшенном парке, оживает под аккомпанемент знаковых песен. В игре звучат треки Joy Division, Smashing Pumpkins, The Cure, Roxy Music, Iggy Pop, Lush и других легенд альтернативной сцены. Это не просто фоновая музыка — каждая композиция вплетена в нарратив, усиливая эмоции и формируя общее настроение.

Игровой процесс строится как микстейп — не только в плане музыки, но и механик. Здесь скейтбординг соседствует с мини-играми, аркадными эпизодами и моментами созерцания, а стилистика игры объединяет 3D-графику и элементы стоп-моушн. Такой «микстейп эпох» формирует уникальный визуальный стиль, который подчеркивает ностальгический настрой.

Несмотря на богатую музыкальную палитру, Mixtape — это не ритм-игра. Это скорее интерактивное воспоминание, посвящённое тому, как песни становятся саундтреком к самым важным моментам жизни. Игра выйдет на PC, Xbox и PlayStation 5, а сразу после релиза станет доступна подписчикам Xbox Game Pass. Точная дата пока не объявлена, но уже ясно — Mixtape станет одним из самых эмоционально насыщенных релизов ближайшего будущего.