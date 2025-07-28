Анонсирован анимационный сериал по мотивам Mobile Legends: Bang Bang

Студия Moonton Games официально анонсировала производство анимационного сериала по мотивам своего хитового MOBA-проекта Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

Это прямая попытка повторить успех Arcane - чрезвычайно популярного сериала от Riot Games, снятого по вселенной League of Legends, который получил премии «Эмми» и доказал, что видеоигры могут быть интересны не только геймерам, но и широкому зрителю.

Над экранизацией MLBB работают студии The Little Black Book Studios (TLBBS) и Base Media - последняя известна участием в создании рекордного Ne Zha 2 для Китая, а также проектов Disney+ по вселенной Marvel.

Сериал пока не имеет названия, но уже известно, что он глубоко погрузится в историю мира Land of Dawn - именно там разворачиваются события Mobile Legends, в которую играют более 1,5 миллиарда игроков по всему миру. Анимацией занимаются офисы Base Media в Пекине и Куала-Лумпуре, которые недавно работали над Deadpool & Wolverine и Wish Dragon для Netflix.

TLBBS - студия, соучредителями которой являются Ибрагим Мохаммед, Пол Лианг и Росс Лео - уже имеет опыт работы с известными франшизами вроде Naruto и Attack on Titan. По словам Лео, это «самый амбициозный проект студии»:

Мы берем масштабную игру с миллионной аудиторией и трансформируем ее в настоящее анимационное приключение, которое позволит зрителям увидеть мир MLBB в новом свете.

Гендиректор Base Media Крис Брэмбл подтвердил, что синергия между Moonton, TLBBS и Base Media позволит создать адаптацию, которая будет верной духу игры и в то же время привлекательной для новой аудитории.

Сюжетные детали, дата релиза и стриминг, на котором выйдет аниме пока не раскрываются. Но Moonton отмечает, что это первый серьезный выход компании за пределы игр и киберспорта на новые развлекательные площадки.