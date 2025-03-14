Capcom рассказала больше подробностей об обновлении Monster Hunter Wilds

Сегодня стало известно, что первое бесплатное контентное обновление для Monster Hunter Wilds выйдет в следующем месяце. По словам Capcom, обновление выйдет в самом начале апреля, а подробная информация о нем появится в конце марта.

Пока же известно, что патч добавит в игру Mizutsune. Это будет не единственное нововведение: новая локация позволит охотникам собираться и взаимодействовать друг с другом. Кроме того, в игру будет добавлено больше новых функций, исправлений и других изменений.

Второе контентное обновление ожидается этим летом.