Читеры атакуют лидерборды Monster Hunter Wilds - Capcom обещает зачистку

С выходом первого крупного обновления для Monster Hunter Wilds, в игру добавили миссии арены — кооперативные испытания с фиксированным снаряжением и таблицами рекордов. Лучшие охотники должны были получить особые награды, но радость омрачили сотни читеров, захвативших верхние строчки буквально за минуты.
Некоторые «рекорды» показывают прохождение за 0 секунд, а большинство лидеров укладываются в 10 секунд, что нереально для честного боя. Это достигается с помощью модов, моментально убивающих монстров.
Capcom заранее предупредила, что нарушители лицензионного соглашения, использующие читы и сторонние инструменты, будут заблокированы и лишены наград. Однако пока что меры слабо сдерживают волну нарушителей. Компания уже начала удалять подозрительные аккаунты, но процесс идет медленно.
Тем не менее, Capcom утверждает, что награды будут выданы только после очистки таблиц, а борьба с нечестными игроками продолжается. Фанаты надеются, что охотничья доблесть всё же возьмёт верх над «нулевыми» рекордами.
Вот так. А после зачистки новые набегут.
Интересно, как они будут отсеивать тех, кто модит игру в плане улучшения оптимизации?
а оптимизацию они чинить будут не?
Не, они сами это сказали, у меня после этого обновления игра крашется, даже переустановка не помогает. Забил, так мало я ни в одну часть не играл еще.
ну и пошли они в одно место
Поэтому нельзя делать кроссплеи с пк
ага, рассказывай, Capcom, рассказывай... посмотрим, что ты там начистишь...
Да ничего он не начистит, чистить задолбаются.
Там половина комьюнити с читами бегают. То-же самое было и в ворлоде и в райзе.
Я в ворлде так проходила золотого дракона, с которого надо было выбивать куски. Ну не колупать же его по часу, ради пары кусочков. И ниче, все ок. До сих пор броня у меня. Никто ее не забрал и ресы мои (выбитые нечестным путем) не отобрал.
Игра вышла только в начале года, но уже потеряна))
Ничего там не потеряно, оптимизацию подтянуть не мешает, но в целом, проблемы только в 4К и на старом железе.
хорошо было в старых частях на 3DS, никаких читеров, было немного рисующих релики но мы таких сами с слобби выгоняли, а сейчас, игра никакая по всем параметрам, контента нет, монстры легкие, тонна читеров, неот оптимизации, мх уже не тот.
Зато такого крутого дизайна броней, как в World раньше не было, к сожалению, в Rise хорошая броня только с Мальзено, да и в Wilds по сути с Джин Дахаада и Арквелда (плюс пояс стражей) и после апдейта с Зо Шиа.