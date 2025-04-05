Читеры атакуют лидерборды Monster Hunter Wilds - Capcom обещает зачистку

С выходом первого крупного обновления для Monster Hunter Wilds, в игру добавили миссии арены — кооперативные испытания с фиксированным снаряжением и таблицами рекордов. Лучшие охотники должны были получить особые награды, но радость омрачили сотни читеров, захвативших верхние строчки буквально за минуты.

Некоторые «рекорды» показывают прохождение за 0 секунд, а большинство лидеров укладываются в 10 секунд, что нереально для честного боя. Это достигается с помощью модов, моментально убивающих монстров.

Capcom заранее предупредила, что нарушители лицензионного соглашения, использующие читы и сторонние инструменты, будут заблокированы и лишены наград. Однако пока что меры слабо сдерживают волну нарушителей. Компания уже начала удалять подозрительные аккаунты, но процесс идет медленно.

Тем не менее, Capcom утверждает, что награды будут выданы только после очистки таблиц, а борьба с нечестными игроками продолжается. Фанаты надеются, что охотничья доблесть всё же возьмёт верх над «нулевыми» рекордами.