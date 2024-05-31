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Monster Hunter Wilds 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.1 16 оценок

Компания Capcom показала геймплейный трейлер Monster Hunter Wilds

butcher69
Новости

31 мая 2024 года во время трансляции State of Play компания Capcom порадовала фанатов охоты на монстров геймплейным трейлером своего нового проекта - Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds - это продолжение Monster Hunter: World, которое обещает стать еще более масштабным и захватывающим. Capcom анонсировала игру в декабре на церемонии The Game Awards.

Monster Hunter Wilds выйдет в следующем году для PS5, Xbox Series X/S и ПК, а утечки утверждают, что она также появится на Nintendo Switch 2. Недавно Capcom также анонсировала ремастер оригинальной Monster Hunter Stories, который выйдет этим летом для Nintendo Switch, PS4 и PC.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
РикоЧико

В серии всегда были крупнокалиберные ружья?

Да и местные Дафна с Велма выглядят как будто из ТЦ, не фентези мира только вышли.

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AlexVurhis

А Capcom может показать что-то кроме RE и Monster Hunter? Задрали одни и те же франшизы крутить на пальце.

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