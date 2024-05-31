Компания Capcom показала геймплейный трейлер Monster Hunter Wilds

31 мая 2024 года во время трансляции State of Play компания Capcom порадовала фанатов охоты на монстров геймплейным трейлером своего нового проекта - Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds - это продолжение Monster Hunter: World, которое обещает стать еще более масштабным и захватывающим. Capcom анонсировала игру в декабре на церемонии The Game Awards.

Monster Hunter Wilds выйдет в следующем году для PS5, Xbox Series X/S и ПК, а утечки утверждают, что она также появится на Nintendo Switch 2. Недавно Capcom также анонсировала ремастер оригинальной Monster Hunter Stories, который выйдет этим летом для Nintendo Switch, PS4 и PC.