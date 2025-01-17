Monster Hunter Wilds получила новые видео с геймплеем виверны Гравиос

Журналисты IGN представили новые ролики с геймплеем игры Monster Hunter Wilds, в которых можно увидеть виверну Гравиос в разрешении 4K при 60 FPS. Первый ролик сравнивает графику и технологии двух версий этого монстра: из грядущей игры и из Monster Hunter Generations, выпущенной в 2015 году, демонстрируя значительное улучшение визуальных эффектов.

Второй ролик, длительностью 13 минут, фокусируется на сражении с Гравиосом, показывая динамичный экшен и специальные приемы как героя, так и монстра, обещая захватывающую битву на высокой сложности.

Игра Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на платформах PS5, Xbox Series и PC, а в том же месяце также состоится дополнительное тестирование. Capcom уже внесла различные улучшения в игру после первого бета-теста, получившего много критики от игроков. На PS5 и Xbox Series X предполагается два режима производительности, а в день релиза выйдет специальный патч для PS5 Pro.