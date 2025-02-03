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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 87 оценок

Monster Hunter Wilds получила возрастной рейтинг от ESRB

monk70
Новости

Monster Hunter Wilds получила официальный рейтинг от Entertainment Software Rating Board (ESRB), что дает фанатам возможность заглянуть в то, чего ожидать от предстоящей игры. Разрабатываемая и издаваемая Capcom, игра должна выйти 28 февраля 2025 года для Windows PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Согласно рейтингу ESRB, Monster Hunter Wilds будет включать «Кровь, Грубый Юмор и Насилие» с дополнительными примечаниями о взаимодействии с пользователем и внутриигровых покупках. Игрокам предстоит взять на себя роль охотника на монстров, которому поручено спасти людей и экосистему запретной земли. Игра будет проходить от третьего лица, что позволит игрокам исследовать огромный фэнтезийный мир, выполнять задания, взаимодействовать с персонажами и сражаться с различными фантастическими существами, включая драконов, динозавров и гигантских насекомых.

Сражения в Monster Hunter Wilds будут динамичными и ориентированными на ближний бой, игроки будут владеть таким оружием, как мечи, молоты, топоры и луки. Сражения будут сопровождаться звуками ударов, взрывами и эффектами брызг крови, что добавит интенсивности игровому процессу. ESRB также выделила некоторые юмористические элементы, включая кат-сцену, в которой большой монстр использует атаку метеоризмом, создавая коричневое облако, которое отбрасывает персонажей. Кроме того, некоторые монстры будут изображены мочившимися и испражняющимися в окружающей среде, что добавит игре немного грубого юмора.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ze1n_82

крутяк, будет чо задротить до следующей части этой великой дрочильни) Хоть графон получше порта с дрища Rise

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