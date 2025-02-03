Monster Hunter Wilds получила возрастной рейтинг от ESRB

Monster Hunter Wilds получила официальный рейтинг от Entertainment Software Rating Board (ESRB), что дает фанатам возможность заглянуть в то, чего ожидать от предстоящей игры. Разрабатываемая и издаваемая Capcom, игра должна выйти 28 февраля 2025 года для Windows PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Согласно рейтингу ESRB, Monster Hunter Wilds будет включать «Кровь, Грубый Юмор и Насилие» с дополнительными примечаниями о взаимодействии с пользователем и внутриигровых покупках. Игрокам предстоит взять на себя роль охотника на монстров, которому поручено спасти людей и экосистему запретной земли. Игра будет проходить от третьего лица, что позволит игрокам исследовать огромный фэнтезийный мир, выполнять задания, взаимодействовать с персонажами и сражаться с различными фантастическими существами, включая драконов, динозавров и гигантских насекомых.

Сражения в Monster Hunter Wilds будут динамичными и ориентированными на ближний бой, игроки будут владеть таким оружием, как мечи, молоты, топоры и луки. Сражения будут сопровождаться звуками ударов, взрывами и эффектами брызг крови, что добавит интенсивности игровому процессу. ESRB также выделила некоторые юмористические элементы, включая кат-сцену, в которой большой монстр использует атаку метеоризмом, создавая коричневое облако, которое отбрасывает персонажей. Кроме того, некоторые монстры будут изображены мочившимися и испражняющимися в окружающей среде, что добавит игре немного грубого юмора.