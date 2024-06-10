На Gamescom 2024 привезут играбельную версию Monster Hunter Wilds

Capcom сегодня объявила о своем участии в Gamescom 2024, что станет первой возможностью опробовать грядущую Monster Hunter Wilds. Эта новость последовала за последним трейлером Monster Hunter Wilds, представленным на выставке Summer Game Fest 2024, где продюсер серии Рёзо Цудзимото присоединился к Джеффу Кили, чтобы уведомить фанатов о следующем выпуске контента игры на Gamescom Opening Night Live. Долгожданная экшен-RPG и новейшая часть отмеченной наградами серии Monster Hunter в настоящее время находится в разработке и готовится к выпуску в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

На выставочной площадке Capcom будет представлено более 60 игровых демонстрационных станций для Monster Hunter Wilds на площади более 900 квадратных метров. Кроме того, продюсеры серии Monster Hunter Рёзо Цудзимото, исполнительный директор и арт-директор Канаме Фудзиока и режиссер Юя Токуда будут присутствовать, чтобы предоставить еще больше информации. Capcom также представит другие игры на выставке, которая пройдет с 21 по 25 августа. Более подробная информация о составе участников, сцене и программах трансляций будет объявлена ​​ближе к мероприятию.