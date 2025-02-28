Первый контентный патч для Monster Hunter Wilds выйдет в апреле

Monster Hunter Wilds уже вышла, и охотники по всему миру отправились покорять Запретные земли. Разработчики из Capcom не останавливаются на достигнутом и готовят первое крупное обновление (Title Update 1), которое выйдет в начале апреля. Об этом на недавнем цифровом мероприятии рассказали продюсер Редзо Цудзимото и директор Юя Токуда.

Что ждет игроков в Title Update 1?

Новый уровень испытаний – в игру добавят чудовище, сильнее закаленных монстров , а также еще одного мощного противника. Будьте готовы к серьезному сражению!

– в игру добавят , а также еще одного мощного противника. Будьте готовы к серьезному сражению! Социальная зона – появится новое место для общения и отдыха , где охотники смогут встречаться, есть вместе и готовиться к битвам . Доступ к этой зоне откроется после завершения основной сюжетной линии .

– появится , где охотники смогут . Доступ к этой зоне откроется . Дата выхода – обновление выйдет в начале апреля, дав игрокам время освоиться в мире Monster Hunter Wilds и подготовиться к новым вызовам.

Capcom обещает поделиться дополнительными подробностями ближе к релизу обновления. А пока охотники могут продолжать исследовать дикие просторы, улучшать снаряжение и готовиться к грядущим испытаниям!