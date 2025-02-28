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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 126 оценок

Первый контентный патч для Monster Hunter Wilds выйдет в апреле

IKarasik
Новости

Monster Hunter Wilds уже вышла, и охотники по всему миру отправились покорять Запретные земли. Разработчики из Capcom не останавливаются на достигнутом и готовят первое крупное обновление (Title Update 1), которое выйдет в начале апреля. Об этом на недавнем цифровом мероприятии рассказали продюсер Редзо Цудзимото и директор Юя Токуда.

Что ждет игроков в Title Update 1?

  • Новый уровень испытаний – в игру добавят чудовище, сильнее закаленных монстров, а также еще одного мощного противника. Будьте готовы к серьезному сражению!
  • Социальная зона – появится новое место для общения и отдыха, где охотники смогут встречаться, есть вместе и готовиться к битвам. Доступ к этой зоне откроется после завершения основной сюжетной линии.
  • Дата выхода – обновление выйдет в начале апреля, дав игрокам время освоиться в мире Monster Hunter Wilds и подготовиться к новым вызовам.

Capcom обещает поделиться дополнительными подробностями ближе к релизу обновления. А пока охотники могут продолжать исследовать дикие просторы, улучшать снаряжение и готовиться к грядущим испытаниям!

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Grentari

И почему этого нельзя было сделать в релизе
Да, да (Ритор. вопрос, очевидно почему же)

2
sa1958

Ок.

-1