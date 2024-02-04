Moonbreaker вышла из раннего доступа

Уникальная игра с цифровыми миниатюрами Moonbreaker завершила свой путь из раннего доступа и вышла на этой неделе в версии 1.0, представляя захватывающие сражения, возможности для творчества и ряд других обновлений, настроек и новых функций. Одним из главных привлечений для многих игроков стал новый однопользовательский режим "Боссы", который проведет вас через 10 раундов сражений на четырех новых картах, чтобы проверить ваши навыки в сражениях с мощными боссами.

Кроме того, в игре появились несколько новых капитанов и двенадцать новых членов экипажа, а также множество новых уникальных косметических предметов и других наград, которые можно разблокировать в рамках обновленной системы прогресса на версии 1.0.

Версия 1.0 также внесла изменения в аспект рисования в Moonbreaker, представив обновленный пользовательский интерфейс и новые инструменты, такие как трафареты и маскирующие жидкости, что делает процесс создания персонажей еще более удобным и интересным.

Три новых капитана, которые могут присоединиться к вашей команде, предлагают уникальный игровой опыт. Фэн Хуан и Савери специализируются на одиночных боях, при этом Фэн Хуан — эксперт по взрывам с высокой мобильностью, а Савери — искусный дуэлянт, способный обезоруживать и перехитрять противников. Третий капитан, Sol'Aeturn, атакует врагов электризующими и опасными атаками издалека.

Moonbreaker представляет собой уникальный опыт, объединяющий атмосферу настольных игр с использованием цифровых миниатюр и настройкой армий. Эта игра стремится передать чувство виртуальных настольных баталий, и для многих она это успешно делает.

Вы можете приобрести Moonbreaker на платформе Steam по цене 30 долларов, но сейчас доступна скидка 25% до 8 февраля.