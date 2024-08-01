Текстовая адвенчура Moonless Moon выходит 8 августа

Релиз текстовой приключенческой игры Moonless Moon на PC (в Steam) состоится 8 августа, объявили издатель KAMITSUBAKI STUDIO и независимый разработчик Kazuhide Oka.

Moonless Moon — это текстовая адвенчура, в которой девушка по имени Емичи путешествует по множеству различных миров. Заявленная география перемещений и впрямь впечатляется — тут вам и пустыня на Луне, и кофейня внутри необъятного туннеля, остров в небе и множество других миров за пределами здравого смысла.

По словам автора, игра ощущается как музыкальный клип, в котором вы сами задается направление развитие истории, решая интуитивно понятные текстовые головоломки.