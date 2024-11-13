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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 891 оценка

NetherRealm показала геймплейный трейлер, посвящённый Призрачному лицу

monk70
Новости

NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер Mortal Kombat 1, посвящённый Призрачному лицу, в котором, как и следовало ожидать, новый боец использует свои ножи по назначению. Более того, его фаталити идеально соответствует самореферентным темам Крика.

Набор приймов Призрачного лица включает в себя фирменный охотничий нож, чтобы причинять боль противникам, навыки ползания для скрытных атак на уровне земли и возможность позвонить напарнику, чтобы тот помог добить жертв. Также показали анималити, в котором он превращается в стервятника.

Призрачное лицо будет доступен в раннем доступе 19 ноября для тех, кто купил дополнение Khaos Reigns, Kollection или набор. Все остальные получат доступ 26 ноября.

В конечном итоге к Призрачном лицу присоединятся два других гостевых персонажа в дополнении Khaos Reigns: T-1000 с голосом и внешностью актера Роберта Патрика; и Конан-варвар с внешностью актера Арнольда Шварценеггера.

-3
4
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
___Ghost___

Как будто модом заменили какого-то "Кано" :D

0
Real Slim Shady

Выглядит вайбово, надеюсь он бесплатный

0
Темный-Властелин

крик это хилый чел в маске, какого хрена он там забыл?

0
dreamevil2067

Тяжёлый случай(

-1