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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 796 оценок

Вышло дополнение с Хоумлендером для Mortal Kombat 1

AceTheKing
Новости

Warner Bros. и студия NetherRealm объявили о выходе дополнения с гостевым персонажем Хоумлендером из сериала "Пацаны" для Mortal Kombat 1.

До 11 июня персонаж будет доступен только владельцам Premium-издания или Kombat Pack, а затем его сможет приобрести отдельно любой желающий. Обновление уже вышло для PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Кроме того, в рамках нового обновления для игры технология Intel XeSS была обновлена до версии 1.3, а так же разработчики добавили несколько обликов для Милины, Рептилии, Китаны, Ли Мэй и Куан-Чи. Помимо этого был улучшен ИИ противников и исправлен ряд геймплейных багов.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
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