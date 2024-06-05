Вышло дополнение с Хоумлендером для Mortal Kombat 1

Warner Bros. и студия NetherRealm объявили о выходе дополнения с гостевым персонажем Хоумлендером из сериала "Пацаны" для Mortal Kombat 1.
До 11 июня персонаж будет доступен только владельцам Premium-издания или Kombat Pack, а затем его сможет приобрести отдельно любой желающий. Обновление уже вышло для PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Кроме того, в рамках нового обновления для игры технология Intel XeSS была обновлена до версии 1.3, а так же разработчики добавили несколько обликов для Милины, Рептилии, Китаны, Ли Мэй и Куан-Чи. Помимо этого был улучшен ИИ противников и исправлен ряд геймплейных багов.