Самый первый Mortal Kombat вышел 32 года назад

Глядя на успешный релиз Street Fighter 2, разработчики из студии Midway решили сделать более крутую игру с кровищей и запредельной жестокостью.

Идея оказалась удачной, так что вслед за первой игрой последовали вторая и третья, потом была третья Ultimate и т.д. Серия получилась настолько живучей, что конца и края ей не видно до сих пор. С чем ее и поздравляем!

Самая-самая первая версия технически появилась еще 9 августа, а рабочий прототип и вовсе датируется 14 июля 1992 года. Но официальной датой релиза игры на аркадных автоматах тем не менее считается именно 8 октября.