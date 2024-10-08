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Mortal Kombat (1993) 25.05.1994
Аркада, Файтинг
8.7 326 оценок

Самый первый Mortal Kombat вышел 32 года назад

Solstice
Новости

Глядя на успешный релиз Street Fighter 2, разработчики из студии Midway решили сделать более крутую игру с кровищей и запредельной жестокостью.

Идея оказалась удачной, так что вслед за первой игрой последовали вторая и третья, потом была третья Ultimate и т.д. Серия получилась настолько живучей, что конца и края ей не видно до сих пор. С чем ее и поздравляем!

Самая-самая первая версия технически появилась еще 9 августа, а рабочий прототип и вовсе датируется 14 июля 1992 года. Но официальной датой релиза игры на аркадных автоматах тем не менее считается именно 8 октября.

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6
Mortal Kombat (1993)
25.05.1994
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Hugemozg

Блин как давно это было, но в тот момент это был прорыв, помню у друга смотрел эту игру и не мог поверить.

4
sergeu78

дендёвый порт был неплохой

1
NargrubWal

В первую часть рубили на сеге с одноклассниками были замечательные времена, на то время игра была просто супер.

0
Kamishini1993

Спасибо за детство Эд Бун

0
kolinmah

Самый первый МК был помойным. Помню, не смог в него долго играть на снес. Вот вторая и третья части получились топчик.

-3
Unicorling

Потому что лучшая версия была на сеге

0