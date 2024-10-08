Самый первый Mortal Kombat вышел 32 года назад

Глядя на успешный релиз Street Fighter 2, разработчики из студии Midway решили сделать более крутую игру с кровищей и запредельной жестокостью.
Идея оказалась удачной, так что вслед за первой игрой последовали вторая и третья, потом была третья Ultimate и т.д. Серия получилась настолько живучей, что конца и края ей не видно до сих пор. С чем ее и поздравляем!
Самая-самая первая версия технически появилась еще 9 августа, а рабочий прототип и вовсе датируется 14 июля 1992 года. Но официальной датой релиза игры на аркадных автоматах тем не менее считается именно 8 октября.
Блин как давно это было, но в тот момент это был прорыв, помню у друга смотрел эту игру и не мог поверить.
дендёвый порт был неплохой
В первую часть рубили на сеге с одноклассниками были замечательные времена, на то время игра была просто супер.
Спасибо за детство Эд Бун
Самый первый МК был помойным. Помню, не смог в него долго играть на снес. Вот вторая и третья части получились топчик.
Потому что лучшая версия была на сеге