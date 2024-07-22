Разработчики Mortal Kombat: Onslaught объявили дату закрытия игры

Поклонникам легендарной серии файтингов придётся попрощаться с одним из её ответвлений. NetherRealm Studios анонсировала скорое прекращение поддержки ролевой игры Mortal Kombat: Onslaught для мобильных устройств. Виртуальные арены опустеют 21 октября 2024 года, через год после дебюта проекта.

Процесс закрытия игры будет происходить поэтапно. Уже 22 июля Onslaught исчезнет из цифровых магазинов App Store и Google Play. А спустя месяц, 23 августа, разработчики отключат возможность совершать внутриигровые покупки. При этом вопрос о возврате средств, потраченных игроками на покупки, остаётся открытым — студия пока не сделала никаких заявлений по этому поводу.

Mortal Kombat Onslaught предлагала игрокам новый взгляд на популярную франшизу. В этой условно-бесплатной игре фанаты могли откликнуться на зов Старших Богов, собрать команду любимых бойцов и погрузиться в очередную Смертельную Битву.