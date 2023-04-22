The Mortuary Assistant теперь доступна на Switch ©

После выхода в Steam и Epic Games Store в августе прошлого года игра The Mortuary Assistant теперь доступна на Switch.



Игра рассказывает о молодом помощнике гробовщика по имени Ребекка Оуэнс, чья первая ночь в морге Ривер Филдс становится гораздо более болезненной и расстраивающей, чем она, вероятно, ожидала. Вместо того чтобы просто возиться с холодными трупами, главная героиня сталкивается со всевозможными злобными духами, а также с ее собственными образными демонами в отчаянной борьбе за то, чтобы дожить до утра.

Вы можете приобрести The Mortuary Assistant в магазине Switch eShop за $24,99.