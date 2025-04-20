Новый трейлер MotoGP 25 раскрывает ключевые особенности игры

Milestone представила свежий трейлер MotoGP 25, демонстрирующий обилие нововведений и улучшений, сделавших игру еще богаче и реалистичнее. Новый выпуск построен на движке Unreal Engine 5, что позволило разработчикам заметно улучшить графику и детализацию.

Игра включает полный состав сезона 2025 года: 78 гонщиков, 39 команд и всех производителей классов MotoGP, Moto2 и Moto3. Также представлены 22 знаменитые трассы, включая возвращающийся Брно и совершенно новый Баллотин Парк, который можно будет опробовать раньше, чем это сделают реальные пилоты.

Особое внимание уделено звуку — рев моторов записан вживую при участии официальных команд. MotoGP 25 предложит улучшенный режим карьеры с полной свободой развития и возвратит режим Race Off с тремя дисциплинами. Поддержка адаптивной сложности и двух стилей вождения обеспечит комфорт новичкам.

Релиз состоится 30 апреля на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.