Состоялся выход симулятора мотогонок - MotoGP 25

Присоединитесь к официальному чемпионату MotoGP, примерьте на себя роль любимых гонщиков и освойте самые культовые мотоциклы и трассы сезона. Испытайте максимум реализма от гонок благодаря движку Unreal Engine 5 и MotoGP Stewards, обеспечивающим честную борьбу, а также обновленному звуковому оформлению, в записи которого задействованы официальные мотоциклы.

Ваш путь к званию MotoGP Legend начинается здесь и сейчас! Исследуйте каждую деталь мотоцикла, доведите его до совершенства, выбирайте Turning Point карьеры в течение сезона и заводите новые знакомства за пределами трассы. Наблюдайте за последствиями своих решений. Освойте динамику рынка гонщиков, чтобы ваш путь всегда был уникален.

Тренируйтесь как чемпион с помощью новых дисциплин Race Off, доступных в режиме карьеры и быстром режиме. Управляйте мотоциклами Motard, Flat Track и Minibike на четырех специальных трассах двух оригинальных площадок. Участвуйте в таких испытаниях, как гонки на выбывание и эстафеты, повышайте уровень физической подготовки гонщика, открывайте аксессуары и оттачивайте мастерство, чтобы доминировать на трассе!

Максимум возможностей для игры или полноценный симулятор? Ныряйте в самое пекло в новом гоночном сценарии Arcade, чтобы окунуться в адреналиновое удовольствие - или освойте каждую деталь трассы, расход топлива и электронику в сценарии Pro, чтобы добиться подлинной реалистичности MotoGP! Контролируйте каждое движение мотоцикла благодаря улучшенному адаптивному режиму сложности, системе нейронной помощи и новому режиму обучения!