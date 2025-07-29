Mouthwashing была удалена с Itch.io не из-за NSFW-очистки

С массовым удалением NSFW-игр с крупных игровых площадок, происходящим одновременно с вступлением в силу в Великобритании оруэлловского Закона об онлайн-безопасности, можно с уверенностью сказать, что проблема цензуры в игровой индустрии стоит как никогда остро — по крайней мере, в западной её части.
Вот почему, когда соучредитель и главный звукорежиссёр студии Wrong Organ Мартин Халладин объявил, что отмеченная наградами игра студии Mouthwashing стала одной из жертв чистки, неудивительно, что многие сразу предположили, что после преследования игр для взрослых активисты и платёжные системы переключились на хорроры. Однако, как оказалось, всё было не совсем так, как описал Халладин.
Как только заявление разработчиков начало набирать обороты и появляться в заголовках, Itch.io напрямую отреагировал на сообщения, заявив, что Mouthwashing не индексировалась с октября прошлого года из-за несоответствия критериям индексации сайта.
Согласно информации Itch.io, которая в итоге оказалась правдой, Wrong Organ удалил все играбельные файлы со страницы игры ещё в 2024 году, а кнопка «Скачать» просто перенаправляла пользователей на страницу Mouthwashing в Steam. Именно это и стало причиной отсутствия игры в результатах поиска, а не волна цензуры.
Когда правда о ситуации всплыла наружу, Халладин быстро удалил исходное сообщение и извинился, заявив, что с его стороны это было неверным предположением. Это, в свою очередь, положив конец одному скандалу, спровоцировало другой, поставив вопрос о том, была ли это действительно серьёзная ошибка или неудачная попытка заработать очки сочувствия, используя массовое удаление NSFW-игр для продвижения Mouthwashing.
С одной стороны, извинения Халладина вполне могли быть искренними – просто честная ошибка, не более того. Однако некоторые сочли объяснение разработчика неубедительным, задаваясь вопросом, как соучредитель студии мог не знать, что игра не индексировалась почти год, и воспринимая извинения не как «Мне жаль», а как «Мне жаль, что меня поймали». Поскольку обе интерпретации одинаково правдоподобны – и одинаково недоказуемы – каждый должен сам решить, заслуживает ли Wrong Organ презумпции невиновности.
оруэлловского
ясна автор школьник
Чего тебе не нравится? Сами британцы этот закон так и называют.
россияне тоже
Да и американцы. Вообще много кто.
Или просто сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Все интерпретации одинаково правдоподобны же.
А с какого перепуга игра вообще не попала под критерии? Когда на сайте такая жесть попадает под эти мифические критерии...
Нужно давить на это.
И? Зачем ты мне это привёл? Я тебе процитировал, что за "мифические критерии" такие.
Подлил масла в огонь и слился. А что так можно было? LOL
Соучредитель не в курсе что его игра почти год не видна в поиске. Свежо предание. Просто гений пиара попытался вскочить в поезд хайпа с цензурой а когда его публично поймали за руку пришлось лепить извинения. Рассуждать о презумпции невиновности после такого дешёвого трюка для привлечения внимания это просто какой то запредельный уровень наивности.