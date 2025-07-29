Mouthwashing была удалена с Itch.io не из-за NSFW-очистки

С массовым удалением NSFW-игр с крупных игровых площадок, происходящим одновременно с вступлением в силу в Великобритании оруэлловского Закона об онлайн-безопасности, можно с уверенностью сказать, что проблема цензуры в игровой индустрии стоит как никогда остро — по крайней мере, в западной её части.

Вот почему, когда соучредитель и главный звукорежиссёр студии Wrong Organ Мартин Халладин объявил, что отмеченная наградами игра студии Mouthwashing стала одной из жертв чистки, неудивительно, что многие сразу предположили, что после преследования игр для взрослых активисты и платёжные системы переключились на хорроры. Однако, как оказалось, всё было не совсем так, как описал Халладин.

Как только заявление разработчиков начало набирать обороты и появляться в заголовках, Itch.io напрямую отреагировал на сообщения, заявив, что Mouthwashing не индексировалась с октября прошлого года из-за несоответствия критериям индексации сайта.

Согласно информации Itch.io, которая в итоге оказалась правдой, Wrong Organ удалил все играбельные файлы со страницы игры ещё в 2024 году, а кнопка «Скачать» просто перенаправляла пользователей на страницу Mouthwashing в Steam. Именно это и стало причиной отсутствия игры в результатах поиска, а не волна цензуры.

Когда правда о ситуации всплыла наружу, Халладин быстро удалил исходное сообщение и извинился, заявив, что с его стороны это было неверным предположением. Это, в свою очередь, положив конец одному скандалу, спровоцировало другой, поставив вопрос о том, была ли это действительно серьёзная ошибка или неудачная попытка заработать очки сочувствия, используя массовое удаление NSFW-игр для продвижения Mouthwashing.

С одной стороны, извинения Халладина вполне могли быть искренними – просто честная ошибка, не более того. Однако некоторые сочли объяснение разработчика неубедительным, задаваясь вопросом, как соучредитель студии мог не знать, что игра не индексировалась почти год, и воспринимая извинения не как «Мне жаль», а как «Мне жаль, что меня поймали». Поскольку обе интерпретации одинаково правдоподобны – и одинаково недоказуемы – каждый должен сам решить, заслуживает ли Wrong Organ презумпции невиновности.