Королева амазонок Нубия появится в MultiVersus уже сегодня

Player First Games продолжает развивать MultiVersus, пополняя состав новыми персонажами. 15 октября в игру добавится Нубия, королева амазонок и союзница Чудо-женщины. Это событие станет частью третьего сезона, который начался месяц назад и уже представил Девочек-Пауэрпафф. Теперь Нубия станет вторым новым героем сезона.

Нубия вооружена копьем и отличается высокой эффективностью как в ближнем, так и в дальнем бою. Ее ловкость и проворство движений, вероятно, сделают персонажа популярным среди игроков. Посмотрите геймплейный трейлер, чтобы узнать больше о ее способностях.

MultiVersus доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.