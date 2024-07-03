Матрица проникает в MultiVersus: агент Смит присоединяется к ростеру бойцов

Платформенный файтинг MultiVersus обновился до версии 1.05, и главная новость — появление агента Смита из «Матрицы» в списке бойцов.
Смит относится к классу «Громила». Такие персонажи отличаются сбалансированностью — они и бьют сильно, и держат удар. Новичкам они особенно подходят из-за простоты в освоении. Смит атакует пистолетом и врукопашную, умеет телепортироваться и звать на помощь своего двойника.
Чтобы получить Смита, нужно участвовать в особом событии. Выполните условия, и защитник Матрицы будет ваш с 8 июля. Не хотите спешить? Купить его можно будет с 23 июля.
Что ещё нового:
- Режим «Каждый сам за себя» — бейтесь без команд. Победит тот, кто первым выбьет противников 4 раза.
- Режим наблюдателя в кастомных матчах. До 4 человек могут следить за боем.
- Вернулась статистика после PvP и PvE матчей.
- Режим Rifts стал проще: меньше звёзд для разблокировки, не нужно выполнять задания с напарником. Добавили испытание Megalodog, ещё два появятся в течение сезона.
- В магазине снова есть ежедневные бесплатные предметы.
- Уровни боевого пропуска теперь можно купить за глимиум.
- Новая арена — ещё один вариант «Баскетбольной площадки».
- Разработчики также поправили баланс бойцов и исправили ряд ошибок.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.