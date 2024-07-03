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Multiversus 28.05.2024
Экшен, Файтинг, Платформер, Условно-бесплатная
4.8 67 оценок

Матрица проникает в MultiVersus: агент Смит присоединяется к ростеру бойцов

Lunersun
Новости

Платформенный файтинг MultiVersus обновился до версии 1.05, и главная новость — появление агента Смита из «Матрицы» в списке бойцов.

Смит относится к классу «Громила». Такие персонажи отличаются сбалансированностью — они и бьют сильно, и держат удар. Новичкам они особенно подходят из-за простоты в освоении. Смит атакует пистолетом и врукопашную, умеет телепортироваться и звать на помощь своего двойника.

Чтобы получить Смита, нужно участвовать в особом событии. Выполните условия, и защитник Матрицы будет ваш с 8 июля. Не хотите спешить? Купить его можно будет с 23 июля.

Что ещё нового:

  • Режим «Каждый сам за себя» — бейтесь без команд. Победит тот, кто первым выбьет противников 4 раза.
  • Режим наблюдателя в кастомных матчах. До 4 человек могут следить за боем.
  • Вернулась статистика после PvP и PvE матчей.
  • Режим Rifts стал проще: меньше звёзд для разблокировки, не нужно выполнять задания с напарником. Добавили испытание Megalodog, ещё два появятся в течение сезона.
  • В магазине снова есть ежедневные бесплатные предметы.
  • Уровни боевого пропуска теперь можно купить за глимиум.
  • Новая арена — ещё один вариант «Баскетбольной площадки».
  • Разработчики также поправили баланс бойцов и исправили ряд ошибок.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.

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