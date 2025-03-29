Разработчики культовой Myst объявили об увольнении сотрудников

Студия Cyan Worlds, известная по культовой Myst, объявила о сокращении 12 сотрудников. Разработчики объясняют это сложной ситуацией в игровой индустрии и необходимостью стабилизировать студию в 2025 году.

В заявлении Cyan Worlds отмечает, что делала все возможное, чтобы избежать увольнений, однако экономическая реальность вынудила принять этот шаг. Сокращения начнутся в конце марта.

Студия заверяет, что сотрудники получат выходное пособие, а также поддержку в поиске новой работы. Тем временем основное внимание Cyan Worlds сосредоточено на поиске финансирования для следующего проекта.

Основанная в 1987 году братьями Миллерами, Cyan Worlds выпустила десятки игр. Несмотря на трудности, компания надеется продолжать развивать уникальный игровой опыт, за который ее любят фанаты.