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Myst 24.09.1993
Адвенчура, Квест, От первого лица, Виртуальная реальность
8 97 оценок

Разработчики культовой Myst объявили об увольнении сотрудников

butcher69 butcher69

Студия Cyan Worlds, известная по культовой Myst, объявила о сокращении 12 сотрудников. Разработчики объясняют это сложной ситуацией в игровой индустрии и необходимостью стабилизировать студию в 2025 году.

В заявлении Cyan Worlds отмечает, что делала все возможное, чтобы избежать увольнений, однако экономическая реальность вынудила принять этот шаг. Сокращения начнутся в конце марта.

Студия заверяет, что сотрудники получат выходное пособие, а также поддержку в поиске новой работы. Тем временем основное внимание Cyan Worlds сосредоточено на поиске финансирования для следующего проекта.

Основанная в 1987 году братьями Миллерами, Cyan Worlds выпустила десятки игр. Несмотря на трудности, компания надеется продолжать развивать уникальный игровой опыт, за который ее любят фанаты.

-8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
samosan

Они кроме Myst и RIven,(обе из девяностых) ничего нормального и не делали,странно,что до сих пор не развалились.

0
Gridon

увольнять людей сейчас для стабилизации в 2025, ещё и до поиска денег на новый проект. гениально. вот это стратегия успеха.

0
Pastoral

А сколько же вообще сотрудников в студии или человек 20 что ли..

0
Costollom

Когда там последний Myst нормальный вышел? Что они делали после всё это время?

-2