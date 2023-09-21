Амбициозная модификация для Napoleon: Total War переносит место действия в реалии Первой мировой войны ©

Вышедшая в 2010 году Napoleon: Total War остается самой близкой к современности продукцией в серии. После нее студия Creative Assembly сосредоточилась в основном на античности и экспедициях в фантастический мир Warhammer. К счастью, сами фанаты не испытывают подобных ограничений. Вашему вниманию предлагается амбициозная модификация, переносящую действие в реалии Первой мировой войны.

Мод называется The Great War и предназначен для игры Napoleon: Total War. Проект изменяет большинство элементов игры. Мы получаем нации, юниты и тщательно переработанные игровые механизмы, отражающие новую реальность. Все это выполнено блестяще, как в плане графики, так и в плане геймплея. Играть можно как в многопользовательском режиме, так и в одиночку. Важно, что помимо сражений доступна и стратегическая кампания.

Версия Great War, вышедшая позавчера, получила номер 6.2. Она объединяет в одном пакете не только базовую версию модификации, но и все наиболее важные так называемые дополнения к этому проекту.

В первую очередь обновление The Great War решает несколько серьезных технических проблем. Наконец-то устранены странные зависания движка во время некоторых сражений. Разработчики также улучшили графику и баланс игрового процесса.

Версия 6.2 завершает этот этап развития проекта. В настоящее время авторы работают над версией 7.0 для модификации. Пока они не готовы раскрыть, какие новинки мы в ней найдем, но обещают, что изменения будут значительными и можно ожидать большого количества новых элементов.

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