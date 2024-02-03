В Naraka: Bladepoint вернулся Брюс Ли, а также появился новый герой

Сам Дракон вернулся в Naraka: Bladepoint, так как авторы бесплатная королевской битвы решили вернуть образы Брюса Ли после двух лет хранения в хранилище, чтобы отпраздновать Лунный Новый год и начало Года Дракона.

Косметическая коллекция Dragon Shadow будет доступна в течение ограниченного времени, начиная с пятницы, 9 февраля.

Тем временем в игру вступил новый герой по имени Шайол Вэй, владеющий смертоносным золотым мечом и легендарным Щитом Черной Черепахи. Блокируя удары мистическим щитом, она получает заряды, которые можно использовать, чтобы свести на нет атаки и отметить врагов для быстрой, дальнобойной контратаки.

В начале каждого часа в лобби игры будут появляться красные конверты, предлагающие различные праздничные награды, включая эмодзи и аватары. Ознакомиться с последними примечаниями к патчу можно здесь.