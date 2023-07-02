Hooded Horse выступит издателем песочницы по строительству базы Necesse ©

Компания Hooded Horse сообщила, что ее портфолио стратегических и тактических игр снова увеличилось. Necesse – пиксельная игра на выживание с открытым миром, где игроки могут сражаться, добывать, исследовать, создавать, торговать, строить поселение и многое другое.

Necesse предлагает игрокам исследовать бесконечный процедурно сгенерированный открытый мир, где каждый найдет что-то для себя — сражайтесь с могущественными монстрами, исследуйте разнообразные биомы и ищите сокровища. Постройте и превратите поселение в шумный город, нанимайте новых поселенцев и заботьтесь о них, заставляйте их работать и создавать предметы для будущих приключений, а также углубляйтесь в землю, чтобы добывать ценные минералы и руды.

Впервые выпущенная в декабре 2019 года, Necesse была продана тиражом 670 000 копий с момента запуска и продолжает улучшаться по мере того, как разработчик-одиночка Мэдс Сковгаард выпускает регулярные обновления контента. Следующий большой патч представит три новых типа биомов, прогресс биомов и переработанные улучшения снаряжения, и это лишь некоторые из вещей.

«До сих пор у Necesse был действительно успешный путь раннего доступа, и для нас большая честь работать с разработчиком, чтобы помочь ему реализовать свое окончательное видение игры на пути к версии 1.0», – говорит Тим Бендер, генеральный директор Hooded Horse.