Окунитесь в кошмарный мир Necrophosis с новым сравнительным трейлером NVIDIA DLSS

Новая игра Necrophosis от Dragonis Games перенесет вас в ужасающий мир, вдохновленный захватывающим искусством Х. Р. Гигера и Здзислава Бексиньского. Созданная с использованием Unreal Engine 5, игра уже привлекла внимание геймеров со всего мира своим недавним тизер-трейлером, демонстрирующим жуткий сеттинг и увлекательный игровой процесс.
Недавно команда опубликовала новый сравнительный трейлер NVIDIA DLSS. Этот специальный трейлер позволит вам увидеть, как игра выглядит и работает с различными настройками DLSS. Вы можете проверить настройку «Выключено», где все является базовым, «Качество» для хорошего баланса и «Производительность» для самой плавной и четкой игры. Это отличный способ увидеть, как DLSS улучшает внешний вид Necrophosis, и выбрать лучший вариант для вашей игровой системы.
Использование технологии NVIDIA DLSS меняет правила игры для нового творения Dragonis Games. Это помогает сделать страшный мир игры невероятно чётким и плавным, поэтому ничто не мешает создать жуткую атмосферу. Благодаря DLSS все странные формы и темные сцены в игре оживают, погружая вас глубже в тайну и держа в напряжении.
Демо-версия выйдет 10 мая.
окунулся в кошмарный ПГ плеер
Ничего потом ютубовским в 4к и без пикселей и шакальной картинки отмоешься, там плеер хороший слава создателям.
Scorn на минималках. 😀