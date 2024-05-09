Окунитесь в кошмарный мир Necrophosis с новым сравнительным трейлером NVIDIA DLSS

Мистическая головоломка, которая переносит вас в сюрреалистический мир, где сама реальность искажается под влиянием ужаса и разложения. В этой вселенной, миллиарды лет спустя после конца всего сущего, вы просыпаетесь в царстве смерти, где даже сама смерть может умереть.

Мир игры поражён Некрофозом — проклятием, которое разрушает и извращает всё, к чему прикасается. Каждый уголок этого мрачного ландшафта пропитан тленом и отчаянием. Формы искажаются, цвета блекнут, а само пространство словно растворяется в кошмарном водовороте.

Персонажи, которых вы встретите на своём пути, — это искажённые, гротескные создания, чья суть поражена Некрофозом. Они воплощают в себе различные аспекты разложения — физического, ментального, духовного.

Геймплей Necrophosis основан на исследовании мира и решении головоломок. Каждая локация — это своеобразная загадка, полная скрытых механизмов, ловушек и секретов. Вам предстоит внимательно изучать окружение, экспериментировать с предметами и использовать все свои навыки логического мышления, чтобы продвинуться вперед.

Каждая из головоломок органично вплетена в повествование и мир игры. Решая их, вы не только открываете путь дальше, но и постигаете суть этой вселенной, её законы и историю. Иногда ответы будут лежать на поверхности, а иногда потребуют от вас смотреть за пределы очевидного, погружаться в подтекст и символизм.

И напоследок стоит отметить, что визуальный стиль игры вдохновлён работами польского художника и фотографа Здзислава Бексиньского.